Domingo, 15 de Marzo 2026
Asistencia crucial para más de 300 familias afectadas por el temporal en La Rioja
La Rioja

Asistencia crucial para más de 300 familias afectadas por el temporal en La Rioja

Más de 300 familias han recibido asistencia tras el temporal, incluyendo alimentos y materiales de construcción. La salud mental también es una preocupación central en este contexto de crisis económica.

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Más de 300 familias han sido atendidas tras el temporal que afectó la región, de acuerdo con el ministro Alfredo Menem. Durante una conferencia, Menem informó sobre el funcionamiento del depósito de la Ruta 5, que actúa como centro de tránsito para la distribución de recursos, aclarando que el espacio se está vaciando rápidamente a medida que se entregan los suministros a las familias.

Se habilitó el Albergue del Polideportivo de Vargas para evacuar a familias en situaciones vulnerables. La asistencia incluye alimentos, indumentaria, camas y materiales de construcción. Menem mencionó que se han proporcionado también calzados y frazadas, así como colchones y cuchetas, para ayudar a los afectados a reparar sus hogares.

La crisis también está impactando a los trabajadores asalariados, quienes solicitan ayuda con módulos alimentarios ante la escasez de recursos. Además, Menem subrayó la creciente preocupación por la salud mental de la población, destacando el estrés que enfrentan muchas personas debido a la situación económica. Esta vulnerabilidad se manifiesta en problemas familiares y laborales.

La situación actual en La Rioja resalta la necesidad de un enfoque integral que incluya no solo la asistencia inmediata, sino también el apoyo psicológico y social para las familias afectadas. El Gobierno provincial enfrenta el desafío de encontrar soluciones efectivas para la crisis y fortalecer la resiliencia comunitaria frente a futuras adversidades.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial asistencia social temporal salud mental crisis económica
TL;DR

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