Aumento de la violencia social preocupa a docentes y estudiantes en La Rioja

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) ha emitido una alerta sobre el creciente problema de la violencia social y su impacto en el ámbito escolar. La titular del gremio, Huser, subrayó que la situación actual ha derivado en una «sobrecarga del trabajador», quien se ve obligado a asumir responsabilidades de seguridad que exceden sus funciones habituales.

Según Huser, la escuela se ha convertido en un reflejo directo de la crisis que atraviesa la sociedad. La violencia cotidiana, muchas veces impulsada por discursos agresivos de funcionarios políticos y adultos, termina replicándose entre los alumnos en las aulas. Este fenómeno pone en riesgo el sistema democrático, ya que los menores actúan como cajas de resonancia de los conflictos que observan en su entorno y en los medios de comunicación.

Respecto a la implementación de medidas de control, como la revisión de mochilas, Huser fue categórica al calificarlo como un «nexo» necesario pero insuficiente. Si bien estas acciones son aceptadas ante la posibilidad de amenazas, se advierte que no representan una carga física, sino que distorsionan la tarea de enseñanza. «Las horas que uno prepara para enseñar se ven postergadas por una situación de violencia», lamentó Huser, enfatizando que lo pedagógico está quedando sistemáticamente en segundo lugar.

Un punto crítico en el diagnóstico del gremio es la alarmante falta de profesionales especializados para abordar la problemática desde una perspectiva integral. Desde SADOP, se exige la incorporación de equipos de salud mental adecuados, argumentando que, aunque los docentes tienen la voluntad de «poner el pecho», carecen de la formación necesaria para gestionar crisis psicológicas o sociales de tal magnitud. El gremio se ofrece como puente, pero insiste en que la intervención profesional es indispensable.

Huser también destacó el deterioro de la salud mental de los trabajadores de la educación tras la pandemia. Explicó que la labor docente se encuentra marcada por un agotamiento físico y emocional que ha dejado secuelas profundas, situando a los educadores en una posición de mayor vulnerabilidad frente a las amenazas actuales. Esta fragilidad se ve agravada por un clima donde la falta de respeto hacia la figura del maestro parece haberse normalizado, amparada por la impunidad discursiva.

Finalmente, Huser apeló a una responsabilidad política urgente para frenar la escalada de agresividad en la sociedad. Recordó que, en el pasado, la comunidad reaccionaba con indignación ante los insultos o la falta de civismo, mientras que hoy se observa una preocupante pasividad. El gremio pide un compromiso real para abordar esta crisis que, en última instancia, repercute en la calidad educativa y el bienestar de toda la comunidad.