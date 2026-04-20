Lunes, 20 de Abril 2026
Av. Coronel Montes estrena iluminación LED gracias a la cooperación entre Gobierno y Municipio
La Rioja

Av. Coronel Montes estrena iluminación LED gracias a la cooperación entre Gobierno y Municipio

Se inauguraron más de 120 metros de luces LED en los barrios Las Talas y Néstor Kirchner, mejorando la seguridad y calidad de vida de los vecinos. La obra incluye limpieza y mantenimiento, reflejando un compromiso del gobierno con el bienestar comunitario.

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La instalación de más de 120 metros de luces LED en los barrios Las Talas y Néstor Kirchner representa un avance significativo en la infraestructura local, buscando mejorar la calidad de vida de los vecinos. Este proyecto, realizado en conjunto por el Gobierno de La Rioja, la empresa EDELAR y el Municipio Capital, también incluyó tareas de limpieza, desmalezado y bacheo, dejando el área completamente renovada.

El acto de inauguración contó con la presencia del gobernador Ricardo Quintela, el intendente Armando Molina, y otras autoridades como la vicegobernadora Teresita Madera, quienes celebraron junto a los vecinos la finalización de esta obra. La implementación de luces LED no solo busca reducir el consumo eléctrico, sino también fomentar la seguridad y la integración social en la comunidad.

Los habitantes de la zona expresaron su satisfacción, destacando que la nueva iluminación permitirá una mayor actividad social durante la noche y mejorará la seguridad en las calles. Quintela subrayó la importancia de la colaboración entre el gobierno provincial, la municipalidad y el sector privado para llevar a cabo proyectos que beneficien a la comunidad y contribuyan a un futuro más seguro y luminoso.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial obras públicas inauguración luces led calidad de vida
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