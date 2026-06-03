Impulso a la inclusión: organizaciones proponen ley para personas con discapacidad en La Rioja

Organizaciones civiles y el gobierno provincial presentan un proyecto de ley integral de inclusión y accesibilidad en La Rioja. Busca garantizar derechos y fomentar una vida autónoma para personas con discapacidad. El proyecto ya está en la Cámara de Diputados para su análisis.

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Un nuevo proyecto de ley integral orientado a la inclusión y accesibilidad de personas con discapacidad fue presentado por organizaciones de la sociedad civil, familias y profesionales en La Rioja. Esta iniciativa se desarrolló tras un encuentro con la Vicegobernadora Teresita Madera y el Ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, con el propósito de garantizar un acceso equitativo a un proyecto de vida autónomo.

El proyecto propone un enfoque integral que articula políticas en diferentes áreas, abordando la salud como un derecho, la educación como un espacio inclusivo y el hábitat como esencial para el desarrollo. También aboga por el deporte y la actividad física como elementos fundamentales para una vida digna. Durante la presentación, Puy Soria destacó el compromiso de la Vicegobernadora en este proceso, enfatizando que es crucial crear soluciones habitacionales que promuevan proyectos de vida independientes.

El proyecto ya ha sido ingresado en la Cámara de Diputados y será analizado en las comisiones de Salud, Educación y Deporte, donde se recibirán nuevos aportes para enriquecer la propuesta. Entre sus puntos principales se incluye la creación del Registro Único Provincial de Personas con Discapacidad (RUPPD), que centralizará información estadística para el diseño y evaluación de políticas públicas.