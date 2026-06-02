Miércoles, 3 de Junio 2026
La Rioja

El nuevo DNI electrónico en La Rioja: una medida contra la falsificación de identidades

El Registro Civil de La Rioja implementará el nuevo DNI electrónico, con un chip biométrico y código QR, aumentando la seguridad hasta un 90% y agilizando trámites.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Registro Civil de La Rioja ha confirmado la implementación del nuevo Documento Nacional de Identidad, con tecnología avanzada para mejorar la seguridad de la identidad de los ciudadanos y optimizar los trámites. Esta actualización se enmarca en un esfuerzo por modernizar el sistema de identificación y combatir el aumento de falsificaciones, particularmente en centros urbanos.

Bajo la dirección de Gonzalo Barrera, se anunció que el nuevo DNI electrónico estará disponible en todo el territorio provincial. Este documento incorpora un chip de datos biométricos que almacena información no visible, lo que lo hace casi imposible de falsificar. Asimismo, incluye un código QR para facilitar la verificación de identidad, reduciendo tiempos de espera y errores durante el proceso.

Barrera enfatizó la necesidad de frenar el aumento de falsificaciones de DNI, destacando que, aunque ningún sistema es completamente seguro, la combinación de estas tecnologías coloca al DNI argentino en un nivel de vanguardia en seguridad documental. Los ciudadanos pueden consultar más sobre la renovación del documento en las oficinas del Registro Civil o en el sitio web del Ministerio del Interior.

Etiquetas: la rioja registro civil documento nacional de identidad modernización seguridad trámites
TL;DR

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