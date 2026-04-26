Domingo, 26 de Abril 2026
Baja de temperaturas en La Rioja: llegan días de intenso frío a partir del domingo
La Rioja

Baja de temperaturas en La Rioja: llegan días de intenso frío a partir del domingo

La provincia de La Rioja se prepara para la llegada de la «Bomba Polar» este domingo, con un descenso de hasta 15 grados que podría afectar la vitivinicultura y aumentar la demanda de energía. Se advierte sobre heladas que podrían dañar cultivos y se insta a los agricultores a proteger sus cosechas.

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La provincia de La Rioja se encuentra en alerta ante la inminente llegada de la denominada «Bomba Polar», un fenómeno meteorológico que comenzará a afectar la región desde el domingo. Se prevé un drástico descenso de las temperaturas, con mínimas que podrían alcanzar los 5 grados en la capital provincial y aún más bajas en localidades como Famatina y Chilecito.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el descenso térmico podría llegar a ser de hasta 15 grados en algunas áreas, lo que genera preocupación entre los productores agrícolas, especialmente en el sector de la vitivinicultura. Las autoridades han advertido sobre posibles heladas en zonas rurales y los riesgos que esto implica para los cultivos locales. El Gobierno provincial ha instado a los agricultores a tomar precauciones.

Se anticipa un aumento en la demanda de energía eléctrica debido al uso de calefacción, lo que podría causar cortes de luz. La empresa provincial de energía está desarrollando planes de contingencia para hacer frente a esta situación. Se aconseja a la población que conserve energía y evite el uso innecesario de aparatos eléctricos durante las horas pico.

A medida que se acerca este fenómeno, las autoridades locales están intensificando la comunicación con el SMN para preparar a la comunidad. Se han realizado reuniones entre el intendente de la capital y otros funcionarios provinciales para coordinar acciones en caso de emergencias.

Etiquetas: la rioja bomba polar clima agricultura gobierno provincial alertas meteorológicas
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