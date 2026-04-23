Bares y restaurantes de La Capital adoptan menús inclusivos con pictogramas

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La reciente sanción de la Ordenanza N.° 6803 por parte del Concejo Deliberante de la Capital establece un nuevo marco regulatorio para el desarrollo urbano de la ciudad. Esta normativa, que modifica el Plan Urbano anterior, busca regular aspectos como alturas, fraccionamiento y usos del suelo, con el objetivo de promover un crecimiento sostenible que respete la identidad cultural y el paisaje urbano.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo Municipal, incluye especificaciones sobre los límites de alturas para construcciones verticales, exceptuando avenidas y corredores ambientales. Además, se acordó un convenio de cooperación con el Instituto Superior en Formación Docente y Técnica “Prof. Alberto Crulcich”, que permitirá a los estudiantes participar en prácticas preprofesionales en el marco del programa “Soy Concejalito por un Día”.

En un esfuerzo por la inclusión, la ordenanza también promoverá la incorporación de “cartas con pictogramas” en los locales gastronómicos del departamento Capital, facilitando así la igualdad de acceso y la libre elección de consumo para personas neurodivergentes, un grupo que enfrenta obstáculos en su vida diaria.