Jueves, 23 de Abril 2026
Bares y restaurantes de La Capital adoptan menús inclusivos con pictogramas
La Rioja

Bares y restaurantes de La Capital adoptan menús inclusivos con pictogramas

El Concejo Deliberante de la Capital aprobó la Ordenanza N.° 6803, que regula el desarrollo urbano y establece límites de altura en construcciones, promoviendo un crecimiento equilibrado y la inclusión de pictogramas en locales gastronómicos para personas neurodivergentes.

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La reciente sanción de la Ordenanza N.° 6803 por parte del Concejo Deliberante de la Capital establece un nuevo marco regulatorio para el desarrollo urbano de la ciudad. Esta normativa, que modifica el Plan Urbano anterior, busca regular aspectos como alturas, fraccionamiento y usos del suelo, con el objetivo de promover un crecimiento sostenible que respete la identidad cultural y el paisaje urbano.

El proyecto, impulsado por el Ejecutivo Municipal, incluye especificaciones sobre los límites de alturas para construcciones verticales, exceptuando avenidas y corredores ambientales. Además, se acordó un convenio de cooperación con el Instituto Superior en Formación Docente y Técnica “Prof. Alberto Crulcich”, que permitirá a los estudiantes participar en prácticas preprofesionales en el marco del programa “Soy Concejalito por un Día”.

En un esfuerzo por la inclusión, la ordenanza también promoverá la incorporación de “cartas con pictogramas” en los locales gastronómicos del departamento Capital, facilitando así la igualdad de acceso y la libre elección de consumo para personas neurodivergentes, un grupo que enfrenta obstáculos en su vida diaria.

Etiquetas: capital ordenanza planificación urbana inclusión gastronomía educación cívica
TL;DR

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