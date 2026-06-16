Casa María rinde tributo a Monseñor Angelelli en un emotivo acto en Aminga

El acto en Casa María conmemoró los 53 años del inicio de la persecución a Monseñor Angelelli, uniendo a la comunidad en la lucha por justicia y memoria. La jornada destacó el compromiso social y educativo del espacio, que busca fortalecer la organización y la esperanza entre sus vecinos.

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El sábado, la comunidad de Casa María en Aminga fue el escenario de un significativo acto de memoria, conmemorando 53 años de la represión sufrida por Monseñor Enrique Angelelli. Este evento recordó el 13 de junio de 1973, cuando terratenientes y grupos de poder violentaron a Angelelli y a otros sacerdotes, impidiendo la celebración de la misa patronal en Anillaco. Este episodio marca el inicio de la persecución sistemática contra la Iglesia en La Rioja.

El acto reunió a figuras destacadas de la militancia y la Iglesia, así como ex presos políticos y autoridades. Entre los asistentes se encontraban el intendente Miguel de la Vega, las diputadas nacionales Gabriela Pedrali y Beba Soria, y el ex sacerdote Delfor "Pocho" Brizuela. La comunidad también estuvo representada por Maricel y Ciro Montivero, quienes enfatizaron el compromiso de Casa María en fomentar la organización y la esperanza entre los vecinos.

Además de honrar la memoria de Angelelli, el evento sirvió como una manifestación de resistencia social, resaltando la importancia de recordar la historia para evitar su repetición. La participación activa de la comunidad fortalece los lazos sociales y la continua lucha por la justicia y la dignidad.