Chachos en Chilecito: el Gobierno provincial avanza con los pagos a beneficiarios

El Gobierno de La Rioja continúa hoy con el pago de salarios a trabajadores de Chilecito, atendiendo a DNI terminados en 4, 5 y 6. Este cronograma se extiende hasta el 21, buscando mejorar la estabilidad económica de las familias en un contexto de desafíos financieros.

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El Gobierno de La Rioja continúa con el cronograma de pagos de los Chachos, destinado a los trabajadores de Chilecito. Hoy, miércoles 19, se realizan pagos para aquellos con DNI terminados en 4, 5 y 6 en el Centro Administrativo Provincial, en horarios de 9 a 13 y de 14 a 18. Este sistema busca asegurar un acceso oportuno a los salarios en un contexto donde la gestión de recursos es crucial.

El cronograma se extenderá hasta el viernes 21, con pagos programados para los DNI que finalizan en 7, 8 y 9 el jueves 20. El último día está destinado a quienes no pudieron cobrar en su turno correspondiente. Además, trabajadores de Vichigasta, Nonogasta y Sañogasta seguirán cobrando en los puntos previamente establecidos, facilitando el proceso y minimizando las esperas.

Las autoridades enfatizan la planificación en estos pagos, resaltando la importancia de la responsabilidad fiscal y el compromiso hacia los empleados públicos. Ante los desafíos económicos actuales, estas iniciativas son esenciales para mantener el poder adquisitivo y contribuir a la estabilidad de muchas familias en la región.