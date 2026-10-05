Accidente en barrio Néstor Kirchner: mujer de 28 años sufre lesiones graves

Anoche, una mujer de 28 años fue asistida tras ser impactada por un portón en el barrio Néstor Kirchner, tras un accidente vehicular. La seguridad vial es una preocupación creciente en la comunidad.

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Anoche, a las 21:09 horas, se produjo un accidente en el barrio Néstor Kirchner, específicamente en la intersección de las calles Beatriz Sarlo y Daniel Moyano. Una mujer de 28 años, identificada como Sra. Díaz, fue asistida por servicios de emergencia tras ser impactada por un portón de rejas que se desprendió durante el siniestro.

Según las autoridades, el incidente ocurrió cuando una camioneta Ford Ranger de color gris, dominio JZT 806, realizaba una maniobra de marcha atrás y colisionó contra el portón de una vivienda. La situación generó una rápida respuesta de los equipos de emergencia, quienes aseguraron la escena y brindaron atención prehospitalaria a la afectada, en colaboración con el Servicio de Emergencias 107.

En la atención del siniestro participaron Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, policías y profesionales de emergencias médicas, quienes coordinaron esfuerzos para garantizar la asistencia adecuada a la mujer. Este accidente resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de adoptar precauciones al conducir, especialmente en áreas residenciales donde puede haber riesgo para los peatones.