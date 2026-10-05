Accidente en Ortiz de Ocampo: vuelco de camioneta sin heridos por falla mecánica

Un accidente en la intersección de Ortiz de Ocampo y Bicentenario dejó una camioneta volcada tras perder el control por una falla mecánica. Los ocupantes resultaron ilesos.

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Un accidente de tránsito ocurrió este domingo después de las 20:00 en la intersección de las avenidas Ortiz de Ocampo y Bicentenario. Una camioneta Chevrolet S10, que circulaba de sur a norte, volcó tras perder el control debido a un fallo mecánico en el sistema de dirección.

El conductor, Héctor Herrera (53), y su acompañante, Jonathan Herrera (33), resultaron ilesos. El vehículo impactó contra un poste de alumbrado público LED antes de volcar sobre su lateral izquierdo. Personal del DEM 107 y de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja llegaron al lugar para asistir a los ocupantes, quienes no presentaron lesiones que requirieran traslado a un hospital.

También intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia, constatando que solo hubo daños materiales. Este incidente pone de manifiesto la necesidad de priorizar la seguridad vial y el mantenimiento adecuado de los vehículos para prevenir situaciones peligrosas en las calles.