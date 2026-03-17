Colecta solidaria de la Asamblea Feminista Permanente: apoyo a la infancia en La Rioja

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La organización Ni Una Menos La Rioja ha iniciado una colecta solidaria para asistir a los hijos de Jéssica Mercado, que enfrentan una situación de vulnerabilidad. Se busca la colaboración de la comunidad para satisfacer las necesidades básicas de tres menores, dos varones de 7 y 11 años, y una niña de 3 años, en la capital provincial.

La Asamblea Feminista Permanente de La Rioja ha hecho un llamado urgente para recolectar donaciones de ropa e insumos, enfatizando la importancia de la solidaridad en momentos críticos. En su comunicado, la asamblea destaca que se ha habilitado una cuenta bancaria para quienes deseen realizar aportes económicos, con el fin de garantizar que la ayuda se gestione de manera transparente.

El Alias para las transferencias es elireinoso93, a nombre de Elizabeth Reinoso. Además, se solicita a la comunidad que comparta esta campaña para asegurar que los elementos necesarios lleguen a los niños lo antes posible. Esta acción resalta la necesidad de establecer una red de apoyo en la comunidad, fundamental para familias en situaciones difíciles.

La respuesta de los ciudadanos será clave para ofrecer la asistencia necesaria y fomentar un entorno más solidario y comprometido con el bienestar de todos. Esta colecta no solo busca cubrir necesidades inmediatas, sino también promover un sentido de comunidad y apoyo mutuo.