Controles más estrictos en minería para proteger el agua en La Rioja

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La Dirección General de Estudios Hídricos ha realizado inspecciones en los proyectos mineros SENDEROS y RIO EX, donde se utiliza agua no potabilizada durante la etapa exploratoria, bajo estrictos controles estatales. El director del área, Rubén Martínez, resaltó que se efectúan visitas mensuales para monitorear el caudal y analizar la calidad del agua, lo que es fundamental para el seguimiento ambiental.

Los puntos de extracción son superficiales, directamente de arroyos y ríos. El agua se destina a los campamentos para higiene, preparación de alimentos y servicios sanitarios, almacenándose en tanques de aproximadamente 2.700 litros y transportándose a las áreas de perforación con camiones cisterna. Durante la exploración, se utilizan entre 4.000 y 5.000 litros de agua no potable en cada operación, que se desarrollan de forma continua, principalmente entre enero y abril.

Además, se han implementado sistemas de biodigestores para el tratamiento de desechos, promoviendo un uso responsable del agua en un contexto de sostenibilidad. La minería en la región se lleva a cabo en condiciones geográficas complejas, haciendo que estas medidas de control sean aún más relevantes.