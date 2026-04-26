Domingo, 26 de Abril 2026
Descubren fósiles de arcosaurios que revelan secretos del pasado en Talampaya
La Rioja

Descubren fósiles de arcosaurios que revelan secretos del pasado en Talampaya

Investigadores del CONICET y la Universidad Maimónides realizan una campaña en Talampaya para estudiar fósiles de arcosaurios, clave para entender la evolución de los dinosaurios. Los hallazgos se integrarán a la Colección Paleontología de Vertebrados de la UNLaR, enriqueciendo el conocimiento sobre la diversidad biológica de nuestro planeta.

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Un equipo de investigadores del CONICET y la Universidad Maimónides, liderado por Fernando Novas, realizó una campaña paleontológica en el área protegida de Talampaya, en el marco del proyecto “La temprana evolución de los ornitodiros y su implicancia en el origen de los dinosaurios”. Durante esta investigación, se enfocaron en los afloramientos de la formación Los Chañares, buscando fósiles de reptiles arcosaurios, un grupo que incluye a los dinosaurios y las aves actuales.

Las labores de campo incluyeron la prospección del área, localización y extracción de fósiles, así como la recopilación de datos geográficos con GPS. Este enfoque meticuloso no solo permite el descubrimiento de nuevas especies, sino también su correcta contextualización dentro de la historia geológica. Los fósiles hallados serán preparados en el taller de Técnicas Paleontológicas de la Universidad Maimónides, facilitando su estudio y futura publicación.

Una vez completados los análisis pertinentes, los ejemplares se depositarán en la Colección Paleontología de Vertebrados de la Universidad Nacional de La Rioja. Estas investigaciones son cruciales para profundizar en la comprensión de la evolución de la vida en nuestro planeta y el impacto de estos hallazgos en la diversidad biológica actual.

Etiquetas: la rioja talampaya paleontología investigación conicet dinosaurios
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