Martes, 14 de Abril 2026
Docentes de SIDIUNLAR garantizan actividades sin interrupciones en La Rioja
La Rioja

Docentes de SIDIUNLAR garantizan actividades sin interrupciones en La Rioja

El gremio SIDIUNLAR, liderado por Diego Morales, mantendrá sus actividades docentes sin paro, a pesar de las protestas en otras universidades. Se prevén acciones de visibilización del conflicto en un clima de incertidumbre y monitoreo de negociaciones paritarias.

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El gremio de docentes universitarios SIDIUNLAR, representado por su Secretario General Diego Morales, ha decidido no realizar un cese de actividades a pesar de la convocatoria de la CONADU a medidas de fuerza. Morales explicó que, aunque se intentó unir fuerzas con otros sindicatos, no se logró un acuerdo sobre la metodología de protesta.

En una mañana incierta para el ámbito académico, el dirigente destacó que los docentes continuarán con sus actividades normales, aunque implementarán un esquema de visibilización del conflicto. Afirmó que las decisiones de huelga adoptadas por otros grupos no corresponden a su jurisdicción y que las reuniones que las respaldan son ajenas a su organización.

La comunidad universitaria, por su parte, se mantiene activa bajo un clima de protesta. SIDIUNLAR seguirá adelante con su plan de lucha, realizando actividades de concientización mientras monitorea las negociaciones salariales y la respuesta del Gobierno Nacional. Morales no descartó ajustes en la modalidad de protesta en caso de no obtener avances en el corto plazo.

Etiquetas: la rioja unlar sidiunlar protestas educación gobierno nacional
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