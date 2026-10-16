Viernes, 16 de Octubre 2026
La Rioja

El 20 de octubre, ciudadanos podrán realizar trámites en el Consulado del Perú en La Rioja

El Consulado General del Perú en Córdoba ofrecerá atención presencial el 20 de octubre en La Rioja, facilitando trámites como DNI y pasaportes biométricos. Este servicio busca fortalecer la conexión con la comunidad peruana y simplificar gestiones esenciales.

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Redacción Equipo Editorial
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El Consulado General del Perú en Córdoba realizará una jornada de atención presencial en la ciudad de La Rioja el próximo 20 de octubre de 2026. Este evento busca facilitar diversos trámites consulares y la obtención de documentos de identidad para la comunidad peruana residente en la provincia.

La atención se llevará a cabo en la Delegación de Migraciones, situada en Av. Rivadavia N° 790, en un horario de 09:00 a 15:00 horas. Durante esta jornada, se ofrecerán servicios como la gestión de DNI, la expedición de pasaportes biométricos, y permisos de viaje para menores, además de trámites registrales y notariales.

Esta iniciativa tiene como objetivo no solo facilitar el acceso a la documentación necesaria, sino también fortalecer los lazos con la comunidad peruana en La Rioja. La atención personalizada permitirá a los ciudadanos resolver sus inquietudes de manera más eficiente, evitando desplazamientos a otras provincias.

Para consultas sobre requisitos o documentación previa, los interesados pueden escribir al correo electrónico: [email protected].

Etiquetas: la rioja consulado del perú jornada de atención trámites consulares comunidad peruana integración
TL;DR

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