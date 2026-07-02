Jueves, 2 de Julio 2026
La Rioja

El ISAC Alberto Mario Crulcich: un legado de 41 años en la educación de La Rioja

El Instituto Superior en Arte y Comunicación «Profesor Alberto Mario Crulcich» celebró su 41° aniversario con la participación de autoridades y más de 700 estudiantes. La oferta educativa incluye diversas carreras artísticas y de comunicación, consolidándose como una institución clave en la región.

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El ISAC Alberto Mario Crulcich: un legado de 41 años en la educación de La Rioja
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El Instituto Superior en Arte y Comunicación «Profesor Alberto Mario Crulcich» celebró recientemente un nuevo aniversario de su creación, reafirmando su compromiso con la educación artística y comunicacional. La ceremonia, que tuvo lugar el miércoles, reunió a autoridades provinciales, docentes, estudiantes y egresados, destacando la trayectoria de la institución en sus 41 años de historia.

La rectora Lorena Mercado enfatizó el crecimiento sostenido del ISAC, que actualmente cuenta con más de 700 estudiantes. A lo largo de su trayectoria, el instituto ha ampliado su oferta educativa, incluyendo carreras en Artes Visuales, Música, Danza y Teatro, así como tecnicaturas en áreas como Diseño Gráfico y Producción Audiovisual. Esto ha permitido atraer estudiantes no solo de la Capital, sino también de otras provincias.

Durante el evento, se presentaron diversas representaciones artísticas que reflejan el talento de la comunidad educativa, reafirmando el papel del ISAC como una de las instituciones más importantes en la formación de profesionales del arte y la comunicación en la región.

Etiquetas: la rioja isac aniversario educación artes comunicación
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