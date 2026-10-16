Emergencia Animal en La Rioja: Rescates suspendidos por fallas en el traslado

La agrupación Emergencia Animal La Rioja suspendió sus servicios de rescate debido a problemas de seguridad en su vehículo. Instan a buscar atención veterinaria privada mientras se espera la reanudación.

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La agrupación Emergencia Animal La Rioja ha decidido suspender temporalmente sus servicios de rescate y asistencia a animales debido al deterioro de su vehículo de traslado. Esta decisión se tomó al considerar que la unidad ya no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para operar sin poner en riesgo a su equipo y a los animales que asisten.

En un comunicado, la organización manifestó su agradecimiento a la comunidad por el apoyo recibido en cada intervención y reconoció la colaboración de vecinos y voluntarios. "Hoy nos toca comunicar algo difícil: Emergencia Animal queda fuera de servicio por el momento", señalaron en sus redes sociales.

Ante esta situación, instaron a la población a buscar atención veterinaria privada o recurrir a otros servicios de rescate disponibles en la zona en caso de emergencias. La agrupación se comprometió a mantener informada a la comunidad sobre cualquier novedad relacionada con la reanudación de sus operaciones y campañas para recuperar su movilidad.