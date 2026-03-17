Martes, 17 de Marzo 2026
Empleados del Vera Barros buscan respuestas tras despidos laborales en La Rioja
La Rioja

Empleados del Vera Barros buscan respuestas tras despidos laborales en La Rioja

Trabajadores de seguridad del Hospital Vera Barros se reunieron con autoridades provinciales tras perder sus empleos. El Gobierno se comprometió a gestionar indemnizaciones y evaluar nuevas oportunidades laborales, generando esperanza en medio de la crisis económica regional.

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Trabajadores de seguridad privada del Hospital Vera Barros se reunieron en Casa de Gobierno con el secretario General de la Gobernación, Ricardo Herrera, y el jefe de Gabinete, Juan Luna Corso, para expresar su preocupación por haber quedado sin empleo. Esta situación afecta a numerosas familias que dependían de estos ingresos para su sustento diario.

Durante el encuentro, las autoridades provinciales se comprometieron a gestionar las indemnizaciones correspondientes para los trabajadores despedidos y analizar la posibilidad de reinsertarlos laboralmente. Este diálogo es visto como un paso positivo por parte de los empleados, quienes valoran la apertura de comunicación con el Gobierno para abordar sus inquietudes.

La crisis laboral que enfrentan estos trabajadores es un reflejo de los desafíos económicos en La Rioja, un territorio que ha dependido de actividades productivas como la vitivinicultura y la olivicultura. Las autoridades han manifestado su intención de colaborar con distintos actores sociales para mitigar el impacto de estas situaciones, buscando soluciones que promuevan la estabilidad y el desarrollo económico de la región.

La comunidad sigue de cerca estas negociaciones, con la esperanza de que se logren respuestas efectivas que aseguren la continuidad laboral de los afectados.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial despidos crisis laboral hospital vera barros economía regional
TL;DR

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