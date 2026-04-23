Jueves, 23 de Abril 2026
Empresas de La Rioja exigen mayores oportunidades laborales en proyecto Vicuña
La Rioja

Empresas de La Rioja exigen mayores oportunidades laborales en proyecto Vicuña

La Cámara Empresarial Riojana denuncia la falta de participación de proveedores locales en el proyecto minero Vicuña, a pesar de ser considerados "Zona 1". Sin empresas contratadas, el potencial de empleo podría elevarse de 50 a 200 puestos. La colaboración con el Gobierno Provincial es crucial para transformar promesas en oportunidades reales.

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La falta de participación de proveedores locales en el proyecto minero Vicuña ha generado preocupación en la Cámara Empresarial Riojana. Su presidente, Rodrigo Carrizo, señaló que hasta el momento no se ha contactado a ninguna empresa riojana para formar parte del proyecto, a pesar de que la provincia es considerada «Zona 1» para contrataciones.

Aunque la Cámara apoya la actividad minera como motor de cambio para la economía, Carrizo expresó su inquietud por la exclusión de empresas locales. Desde 2023, han realizado gestiones y reuniones con el proyecto, pero no se han concretado oportunidades laborales. El dirigente resaltó que con la inclusión de proveedores de La Rioja, se podría aumentar el empleo de 50 a 200 puestos.

Además, subrayó la importancia del compromiso con los proveedores locales para la legitimidad de cualquier iniciativa minera. Hizo un llamado a trabajar en conjunto con el Gobierno Provincial para transformar promesas de infraestructura en oportunidades reales que beneficien a la comunidad y fortalezcan la economía local.

Etiquetas: la rioja cámara empresarial riojana minería empleo proveedores locales gobierno provincial
TL;DR

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