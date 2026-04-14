Martes, 14 de Abril 2026
Energías renovables en La Rioja: finaliza el Parque Solar Arauco I y se proyectan más inversiones
La Rioja

Energías renovables en La Rioja: finaliza el Parque Solar Arauco I y se proyectan más inversiones

La finalización del montaje mecánico del Parque Solar Arauco I en La Rioja marca un avance significativo, con 89.088 paneles solares y una potencia de 64 megavatios, impulsando la transición hacia energías limpias.

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La finalización del montaje mecánico del Parque Solar Arauco I marca un avance significativo en el desarrollo de un sistema energético sustentable en La Rioja. Este proyecto contribuirá a la creación del complejo híbrido eólico-solar más importante de Latinoamérica, alineándose con la tendencia global hacia las energías renovables.

Rodrigo Herrera, jefe de obra, informó que esta fase culminó el pasado viernes, tras completar la instalación de 89.088 paneles solares. El proceso incluyó tres etapas: la inca de postes, el montaje de los trackers y la instalación de los paneles, con una potencia instalada pico de 64 megavatios.

Las tareas se desarrollaron en aproximadamente tres meses, comenzando a mediados de diciembre. Con 19.968 incas realizadas y 1.536 trackers instalados, el parque solar Arauco I se posiciona como un elemento clave en la transición hacia una generación energética limpia y eficiente.

Este avance refuerza la política energética provincial, priorizando el desarrollo sostenible y la innovación tecnológica, al integrar este nuevo parque con el complejo eólico existente.

Etiquetas: la rioja parque solar arauco energías renovables matriz energética desarrollo sostenible transición energética
TL;DR

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