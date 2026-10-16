Escuelas de La Rioja se preparan para adaptarse a la nueva normativa sobre pantallas

La Cámara de Diputados aprobó una ley que regula el uso de celulares en escuelas, prohibiendo su uso en Nivel Inicial y restringiéndolo en Primario y Secundario. La normativa busca fomentar la concentración y las relaciones interpersonales entre estudiantes y docentes.

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La Cámara de Diputados de la Provincia ha aprobado una nueva ley que regula el uso de celulares y pantallas en las escuelas, con el objetivo de fomentar la concentración y el diálogo entre los estudiantes. La norma establece restricciones basadas en los niveles educativos, prohibiendo el uso de teléfonos en el Nivel Inicial y limitando su utilización durante las clases en los niveles Primario y Secundario.

La diputada Gabriela Rodríguez, integrante de la Comisión de Educación, explicó que los alumnos podrán llevar sus dispositivos móviles a la escuela, pero su uso será regulado por los docentes, quienes podrán autorizarlos en situaciones específicas relacionadas con la salud o el contenido pedagógico. Rodríguez destacó que esta ley busca mejorar las relaciones interpersonales y promover un desarrollo integral de los estudiantes.

Además, la legisladora subrayó la importancia de limitar la exposición digital en el ámbito escolar para proteger a los niños y adolescentes de situaciones de acoso y riesgos asociados a la conectividad sin supervisión. La normativa tiene su antecedente en un proyecto del exdiputado Gustavo Galván, quien había propuesto regular las pantallas en las aulas.