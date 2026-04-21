Martes, 21 de Abril 2026
Escuelas secundarias de La Rioja implementan prohibición de mochilas por seguridad
La Rioja

Escuelas secundarias de La Rioja implementan prohibición de mochilas por seguridad

Las escuelas secundarias de La Rioja han restringido el uso de mochilas, permitiendo solo materiales básicos en clase por motivos de seguridad. Esta medida, temporal, busca garantizar un entorno seguro mientras persiste la preocupación por las amenazas en instituciones educativas.

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Las escuelas secundarias de La Rioja han adoptado nuevas restricciones en el uso de mochilas debido a una reciente ola de amenazas en instituciones educativas. La rectora de la EPET N°1, María Elena Portales, anunció que los alumnos deberán asistir a clases solo con lo esencial, limitándose a una carpeta, un cuaderno de comunicaciones y una lapicera.

Portales aclaró que no se permitirá el ingreso de otros objetos como calculadoras o computadoras, enfatizando que estas medidas son por la seguridad de todos los estudiantes. Esta decisión responde a una directiva general de supervisión educativa que afecta a todas las escuelas secundarias de la región. A pesar de las restricciones, la asistencia estudiantil se mantiene cerca del 80% y las clases se desarrollan con normalidad.

Las reacciones entre padres y alumnos son diversas; algunos apoyan la medida por la necesidad de garantizar la seguridad, mientras que otros cuestionan su efectividad. Las autoridades educativas subrayan que la salud y seguridad de los estudiantes son prioritarias en este contexto crítico.

Con el inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa enfrenta el desafío de adaptarse a estas nuevas normativas. Se prevén acciones adicionales para reforzar la seguridad y acompañar a los estudiantes mientras se busca restaurar la confianza en el sistema educativo.

Etiquetas: la rioja escuelas secundarias seguridad escolar medidas preventivas educación comunidad educativa
TL;DR

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