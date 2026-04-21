Escuelas secundarias de La Rioja implementan prohibición de mochilas por seguridad

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las escuelas secundarias de La Rioja han adoptado nuevas restricciones en el uso de mochilas debido a una reciente ola de amenazas en instituciones educativas. La rectora de la EPET N°1, María Elena Portales, anunció que los alumnos deberán asistir a clases solo con lo esencial, limitándose a una carpeta, un cuaderno de comunicaciones y una lapicera.

Portales aclaró que no se permitirá el ingreso de otros objetos como calculadoras o computadoras, enfatizando que estas medidas son por la seguridad de todos los estudiantes. Esta decisión responde a una directiva general de supervisión educativa que afecta a todas las escuelas secundarias de la región. A pesar de las restricciones, la asistencia estudiantil se mantiene cerca del 80% y las clases se desarrollan con normalidad.

Las reacciones entre padres y alumnos son diversas; algunos apoyan la medida por la necesidad de garantizar la seguridad, mientras que otros cuestionan su efectividad. Las autoridades educativas subrayan que la salud y seguridad de los estudiantes son prioritarias en este contexto crítico.

Con el inicio del ciclo lectivo, la comunidad educativa enfrenta el desafío de adaptarse a estas nuevas normativas. Se prevén acciones adicionales para reforzar la seguridad y acompañar a los estudiantes mientras se busca restaurar la confianza en el sistema educativo.