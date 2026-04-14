Martes, 14 de Abril 2026
Este martes, beneficiarios de programas sociales recibirán sus fondos en La Rioja
La Rioja

Este martes, beneficiarios de programas sociales recibirán sus fondos en La Rioja

Este martes, el Gobierno de La Rioja dio a conocer el cronograma de pagos para beneficiarios de programas sociales, brindando apoyo integral a familias vulnerables. Estos pagos son esenciales para cubrir necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población.

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El Gobierno de La Rioja ha dado a conocer el cronograma de pagos para beneficiarios de programas sociales a cargo del Ministerio de Desarrollo, Igualdad e Integración Social. Estas acreditaciones están destinadas a quienes participan en diversas iniciativas de asistencia social, con el objetivo de apoyar a las familias y personas más necesitadas.

Entre los programas incluidos se encuentran “Por una Vida Saludable”, “Honrar la Vida”, PROSOCA, y varios otros dirigidos a sectores vulnerables. Adicionalmente, beneficiarios de “Vivir Juntos”, programas educativos para adultos mayores y Familias de Acogimiento también recibirán estos pagos. Este esfuerzo se enmarca dentro de una política de inclusión que busca mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Las autoridades locales destacan la importancia de estos pagos, que permiten a muchas familias cubrir necesidades básicas y acceder a servicios fundamentales. La gestión en el área social ha sido prioritario en los últimos años, enfocándose en ampliar la cobertura y mejorar los servicios comunitarios, lo que es vital en un contexto económico desafiante.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial programas sociales asistencia económica inclusión vulnerabilidad
TL;DR

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