Estudiantes de La Rioja se preparan para cambios en sus horarios por frío extremo

La alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional permitirá a las escuelas de La Rioja ajustar horarios y actividades para proteger a la comunidad educativa del frío extremo. Las instituciones tendrán la libertad de adoptar medidas según sus realidades locales.

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Ante la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional para la provincia, el Ministerio de Educación de La Rioja ha decidido permitir la adecuación de horarios y actividades en las instituciones educativas. Esta medida busca proteger la salud de estudiantes, docentes y personal escolar debido a las bajas temperaturas y el frío extremo que afectan actualmente a la región.

La aplicación de esta flexibilización está regulada por la Resolución N.º 0274/25, que otorga a directivos y supervisores la autorización para modificar la organización institucional según las condiciones climáticas. Cada escuela podrá adoptar las medidas que considere necesarias, teniendo en cuenta las particularidades de su comunidad educativa.

El principal objetivo de estas disposiciones es preservar la salud e integridad física de quienes asisten a las instituciones educativas. La cartera educativa enfatiza que estas adecuaciones son parte de las normativas vigentes para enfrentar situaciones excepcionales vinculadas a fenómenos climáticos adversos, priorizando siempre el bienestar de los estudiantes y trabajadores de la educación.