Estudiantes de La Rioja tendrán nuevas normas sobre el uso de celulares en las aulas

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una ley que regula el uso de celulares en escuelas públicas y privadas, buscando un entorno educativo más seguro. La normativa prohíbe su uso en niveles inicial y primario, y lo permite en secundaria solo con fines pedagógicos. ¿Cómo afectará esto a la educación en la provincia?

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La regulación del uso de celulares y dispositivos tecnológicos en las escuelas fue aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia. Esta nueva normativa busca fomentar un ambiente educativo saludable y seguro, prohibiendo totalmente el uso de estos dispositivos en Niveles Inicial y Primario. Para el Nivel Secundario, se permitirá su uso bajo ciertas condiciones pedagógicas y con supervisión docente.

La sesión, presidida por el vicepresidente 1° y diputado Claudio Ruiz, se llevó a cabo en la mañana y se trató este proyecto de ley de manera unánime. La diputada Lourdes Ortiz destacó el trabajo conjunto de diversas asociaciones y organismos en la elaboración de la norma, que tiene como finalidad mitigar el contacto temprano de los jóvenes con pantallas y regular situaciones problemáticas relacionadas con el uso de tecnología.

El diputado Luis Rojo enfatizó que la intención no es eliminar los dispositivos en las aulas, sino promover un uso responsable. Además, la diputada Gabriela Rodríguez resaltó la importancia de abordar problemas concretos como el acoso escolar y los riesgos digitales, considerando las realidades de los departamentos del interior y la vulnerabilidad de los estudiantes.

En otro orden de temas, se aprobó un decreto que acepta una oferta para la finalización de la obra del Gasoducto Productivo La Rioja.