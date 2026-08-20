Jueves, 20 de Agosto 2026
La Rioja

Estudiantes secundarios de La Rioja podrán participar en el concurso "Angelelli Joven

el país. Este concurso ofrece a los estudiantes de Nivel Secundario la posibilidad de crear producciones audiovisuales que reflejen valores de compromiso social y justicia, inspirados en el legado de Monseñor Angelelli.

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El concurso “Angelelli Joven” fue presentado por el Ministerio de Educación de La Rioja, dirigido a estudiantes del Nivel Secundario. Su objetivo es recuperar y resignificar el legado de Monseñor Enrique Angelelli a través de producciones audiovisuales, en el marco de los programas Medios Escolares y Parlamento Juvenil del Mercosur.

Durante el lanzamiento, el ministro de Educación, Ariel Martínez, enfatizó la importancia de que los jóvenes se apropien del legado de Angelelli y lo expresen mediante sus obras. La iniciativa busca fomentar la reflexión y el compromiso social, rescatando los valores de Angelelli en relación a la juventud y la construcción de una sociedad más justa.

Este concurso representa una oportunidad para que los estudiantes desarrollen habilidades críticas y creativas, al tiempo que se involucran en su comunidad. La propuesta invita a los participantes a expresar sus realidades y a rendir homenaje a un líder que dejó una huella significativa en la historia de La Rioja.

Etiquetas: la rioja angelelli joven educación ministerio de educación compromiso social jóvenes
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