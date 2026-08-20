Jueves, 20 de Agosto 2026
La Rioja

Familias riojanas se benefician con la propuesta de refinanciación de deudas de Lourdes Ortiz

La diputada Lourdes Ortiz presentó un proyecto para crear un Régimen Provincial de Refinanciación de Deudas, buscando ayudar a familias en mora por más de 60 días en La Rioja. Este plan establecería alternativas de pago y límites en intereses para aliviar la carga financiera de los consumidores.

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Familias riojanas se benefician con la propuesta de refinanciación de deudas de Lourdes Ortiz
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La diputada provincial Lourdes Ortiz presentó un nuevo proyecto en respuesta a las dificultades económicas que enfrentan numerosas familias en La Rioja. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, busca establecer un Régimen Provincial de Refinanciación Responsable de Deudas en Mora, que permita a los consumidores y usuarios refinanciar deudas que tengan más de 60 días en mora.

Este programa se centra en deudas de consumo, incluyendo préstamos personales y tarjetas de crédito, entre otros. La propuesta establece que los acreedores deben ofrecer alternativas de refinanciación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud del deudor, garantizando planes que varían entre 12 y 36 cuotas, con tasas de interés que no superen las establecidas por el Banco Central de la República Argentina.

Ortiz destacó que la iniciativa no busca evadir las obligaciones de pago, sino ofrecer un marco que ayude a las familias a enfrentar su situación financiera. La legisladora señaló que esta propuesta nace de la preocupación constante del gobernador por el impacto del endeudamiento en los hogares de la provincia.

Etiquetas: la rioja endeudamiento gobierno provincial deuda economía familias
TL;DR

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