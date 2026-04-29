Feria del Libro en La Rioja: un nuevo formato para disfrutar de la lectura del 6 al 12 de julio

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Feria del Libro de La Rioja regresará del 6 al 12 de julio, luego de su suspensión el año pasado. Este evento, clave en la agenda cultural, fue confirmado por María José Rico, Coordinadora de Letras de la Secretaría de Culturas, quien destacó que se implementará un formato adaptado y más compacto.

La edición de este año se centrará en la reactivación del sector editorial local, buscando dar visibilidad a escritores y generar impulso económico para librerías. La participación de autores y libreros locales será prioritaria, a pesar de que se espera una menor presencia de autores nacionales y espectáculos.

Rico mencionó que el nuevo enfoque permitirá utilizar eficientemente los espacios y adaptarse a las circunstancias actuales. Además, se integrará la experiencia de la iniciativa Literatura en Movimiento, que ya había tenido un impacto positivo en la comunidad. El regreso de la feria es considerado una victoria para la cultura riojana, ya que se busca recuperar el encuentro del público con los libros.