Martes, 21 de Abril 2026
Guandacol en alerta: vecinos exigen respuesta del Gobernador ante crisis local
La Rioja

Guandacol en alerta: vecinos exigen respuesta del Gobernador ante crisis local

Guandacol se encuentra en "estado de alerta" tras una medida judicial que paraliza el Proyecto Vicuña, afectando a trabajadores y comerciantes locales. Los vecinos piden una audiencia con el Gobernador Quintela para abordar las consecuencias económicas y proponen un censo de afectados.

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La localidad de Guandacol ha declarado un "estado de alerta" y ha solicitado una audiencia con el Gobernador Ricardo Quintela debido a la creciente tensión en el departamento Felipe Varela. Este conflicto social surgió tras un fallo judicial que suspendió actividades relacionadas con el Proyecto Vicuña, afectando gravemente a la comunidad.

Los vecinos expresaron su "profunda preocupación" en un comunicado tras una asamblea pública, señalando que la decisión de la Cámara en lo Civil, Comercial y de Minas de Chilecito ha llevado al cierre del corredor logístico por 30 días, lo que podría desplazar la actividad hacia San Juan. Este cambio implica una pérdida de ingresos para transportistas y trabajadores de la zona.

Desde la Asamblea de Guandacol, se ha manifestado el deseo de que el gobierno provincial asuma la responsabilidad de las consecuencias que enfrentan los trabajadores. La comunidad planea un plan de lucha pacífica que incluye la creación de comisiones para elaborar un censo de afectados y acciones legales para visibilizar su situación. Además, se ha ratificado el apoyo mayoritario al Proyecto Vicuña y se busca una reunión urgente con el Gobernador para encontrar soluciones.

Etiquetas: guandacol la rioja conflicto social proyecto vicuña gobernador quintela minería
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