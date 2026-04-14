Martes, 14 de Abril 2026
Iglesia de Las Padercitas: un paso hacia su recuperación para la comunidad religiosa
La Rioja

Iglesia de Las Padercitas: un paso hacia su recuperación para la comunidad religiosa

El subsecretario de Educación Municipal, Guillermo Pereyra, confirmó que las actividades religiosas en el templo de Las Padercitas seguirán garantizadas tras un convenio con la Orden Franciscana. Despejó dudas sobre el uso del espacio, asegurando que se priorizará la recuperación patrimonial sin alteraciones.

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El subsecretario de Educación Municipal, Guillermo Pereyra, anunció un convenio con la Orden Franciscana para la recuperación del templo en la zona de Las Padercitas. Este acuerdo busca asegurar que el uso del lugar se mantenga en el ámbito religioso y cultural, respondiendo a las preocupaciones de la comunidad local.

Pereyra explicó que la reducción en el número de frailes ha complicado la gestión económica de la orden, lo que llevó a la necesidad de colaborar con el municipio en el mantenimiento de caminos y áreas verdes. Además, reconoció un posible "error comunicacional" que generó malestar, pero enfatizó que el objetivo es preservar el patrimonio sin alterar su estructura original.

Sobre fotografías polémicas del lugar, el funcionario aclaró que fueron tomadas para promover la recuperación del templo, aunque admitió que el enfoque podría haber sido "inoportuno". Pereyra destacó la importancia de una reunión con los vecinos para explicar el convenio y sus implicancias, asegurando que se respetará la propiedad de la orden.

Finalmente, se garantizó que las actividades tradicionales, como la Misa y la Catequesis, continuarán tras las tareas de preservación. "La comunidad desea tener actividades y las tendrán a medida que se realicen las preservaciones", concluyó el subsecretario.

Etiquetas: las padercitas la rioja orden franciscana patrimonio cultural gobierno municipal recuperación de templo
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