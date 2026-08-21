Incendio controlado en Ruta 25: más de 15 hectáreas afectadas en La Rioja

Un incendio forestal afectó más de 15 hectáreas cerca de la Ruta 25, pero fue controlado gracias a la rápida intervención de los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja. Las condiciones climáticas adversas aumentan el riesgo de reactivación, lo que subraya la importancia de la prevención comunitaria.

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Un incendio forestal de gran magnitud se desató este jueves en las cercanías de la Ruta 25, afectando más de 15 hectáreas de vegetación autóctona. La rápida intervención de los equipos de emergencia, liderados por los Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, fue crucial para controlar y extinguir el fuego, evitando una tragedia mayor. Junto a ellos, trabajaron Protección Ciudadana y la Brigada de Incendios Forestales.

Una vez controladas las llamas, la zona fue asegurada y monitoreada durante toda la jornada debido al alto riesgo de reactivación por las condiciones climáticas adversas. Este tipo de eventos resalta la importancia de una respuesta eficaz ante emergencias ambientales y la necesidad de mantener un estado de alerta en áreas propensas a incendios.

Las autoridades locales hacen un llamado a la comunidad para que extremen las medidas de prevención, evitando quemas no autorizadas que pongan en riesgo el patrimonio natural. La colaboración ciudadana es esencial para prevenir futuros siniestros, especialmente considerando la falta de humedad en el suelo que aumenta la vulnerabilidad de la vegetación.