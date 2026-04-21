Intervención en rutas de Chilecito: 15 animales rescatados para evitar siniestros

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La Unidad Regional Segunda de La Rioja ha puesto en marcha un operativo para el secuestro de animales sueltos en las rutas de Chilecito, con el fin de prevenir accidentes viales. Hasta ahora, se han recuperado 7 animales que fueron devueltos a sus propietarios tras verificar la titularidad. Sin embargo, 8 animales continúan retenidos en un predio, a la espera de resoluciones contravencionales.

Este operativo responde a la creciente preocupación por la seguridad en las vías, donde la circulación de animales sueltos representa un riesgo tanto para los conductores como para los propios animales. Las autoridades instan a los propietarios a reforzar el cuidado de sus mascotas y evitar que queden sueltas, especialmente en áreas de alto tránsito.

El accionar de la policía busca no solo recuperar a los animales, sino también ordenar la circulación y garantizar la seguridad de todos. La normativa vigente establece la responsabilidad de los dueños en mantener a sus mascotas bajo control. La Unidad Regional Segunda espera que la comunidad tome conciencia y colabore en la reducción de los riesgos asociados con esta problemática.