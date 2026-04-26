La Capital de La Rioja avanza hacia la inclusión con pictogramas en la gastronomía

El departamento Capital de La Rioja ha implementado una nueva ordenanza que exige la inclusión de cartas con pictogramas en los establecimientos gastronómicos. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la información para personas neurodivergentes y con diversas discapacidades, promoviendo su derecho a elegir de manera autónoma.
La concejala Ximena Marenco fue la impulsora de esta iniciativa, que se integra a una agenda de trabajo social inclusivo. Marenco destacó que el uso de pictogramas no solo beneficiará a personas neurodivergentes, sino también a quienes tienen discapacidades en general y a personas analfabetas. La normativa busca equilibrar derechos y generar igualdad de oportunidades en el acceso a servicios alimenticios y recreativos.
Con esta ordenanza, se espera que los establecimientos se adapten en un plazo determinado, lo que permitirá a los clientes elegir sus platos de manera independiente, sin depender de terceros. La concejala enfatizó la relevancia de fomentar una cultura de inclusión y respeto hacia todas las capacidades de los ciudadanos, alineando esta acción con otras políticas municipales, como la implementación de la lengua de señas en escuelas.