La Capital de La Rioja avanza hacia la inclusión con pictogramas en la gastronomía

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El departamento Capital de La Rioja ha implementado una nueva ordenanza que exige la inclusión de cartas con pictogramas en los establecimientos gastronómicos. Esta medida tiene como objetivo facilitar el acceso a la información para personas neurodivergentes y con diversas discapacidades, promoviendo su derecho a elegir de manera autónoma.

La concejala Ximena Marenco fue la impulsora de esta iniciativa, que se integra a una agenda de trabajo social inclusivo. Marenco destacó que el uso de pictogramas no solo beneficiará a personas neurodivergentes, sino también a quienes tienen discapacidades en general y a personas analfabetas. La normativa busca equilibrar derechos y generar igualdad de oportunidades en el acceso a servicios alimenticios y recreativos.

Con esta ordenanza, se espera que los establecimientos se adapten en un plazo determinado, lo que permitirá a los clientes elegir sus platos de manera independiente, sin depender de terceros. La concejala enfatizó la relevancia de fomentar una cultura de inclusión y respeto hacia todas las capacidades de los ciudadanos, alineando esta acción con otras políticas municipales, como la implementación de la lengua de señas en escuelas.