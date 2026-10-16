Viernes, 16 de Octubre 2026
La Rioja

La Chaya 2027 abre su preventa de entradas: ¿qué novedades traerá el festival?

La preventa de entradas para la Fiesta Nacional de la Chaya 2027 comienza el 19 de octubre, con precios de $65.000 y $35.000. Se espera atraer a miles de visitantes y potenciar la economía local. ¡No te lo pierdas!

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La Chaya 2027 abre su preventa de entradas: ¿qué novedades traerá el festival?
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La preventa oficial de entradas para la Fiesta Nacional de la Chaya 2027 comenzará el lunes 19 de octubre. Este evento cultural se desarrollará del jueves 4 al lunes 8 de febrero y se espera que atraiga a miles de visitantes. Las entradas estarán disponibles en Paseshow.com.ar, con precios de $65.000 para platea y $35.000 para ranchos.

La preventa se mantendrá hasta el 15 de noviembre o hasta agotar la disponibilidad. La Chaya no solo es un festival musical, sino que también celebra las costumbres y la gastronomía de La Rioja, con una programación que incluye artistas locales y nacionales. Se ofrecerán espectáculos en vivo, ferias de artesanías y una variada gama de comidas típicas.

Este evento se ha consolidado como un pilar del calendario cultural argentino, contribuyendo de manera significativa a la economía local. Las autoridades han destacado su rol como motor turístico, subrayando la colaboración entre la Municipalidad y el Gobierno provincial para asegurar la seguridad y el bienestar de los asistentes durante la festividad.

Se anticipa que en las siguientes semanas se anunciarán más detalles sobre la cartelera artística y las medidas de seguridad que se implementarán. La Chaya representa una excelente oportunidad para reflexionar sobre la identidad y tradiciones de los pobladores de La Rioja.

Etiquetas: la rioja fiesta nacional de la chaya cultura turismo gobierno provincial entradas
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