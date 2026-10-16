La Chaya 2027 abre su preventa de entradas: ¿qué novedades traerá el festival?

La preventa oficial de entradas para la Fiesta Nacional de la Chaya 2027 comenzará el lunes 19 de octubre. Este evento cultural se desarrollará del jueves 4 al lunes 8 de febrero y se espera que atraiga a miles de visitantes. Las entradas estarán disponibles en Paseshow.com.ar, con precios de $65.000 para platea y $35.000 para ranchos.
La preventa se mantendrá hasta el 15 de noviembre o hasta agotar la disponibilidad. La Chaya no solo es un festival musical, sino que también celebra las costumbres y la gastronomía de La Rioja, con una programación que incluye artistas locales y nacionales. Se ofrecerán espectáculos en vivo, ferias de artesanías y una variada gama de comidas típicas.
Este evento se ha consolidado como un pilar del calendario cultural argentino, contribuyendo de manera significativa a la economía local. Las autoridades han destacado su rol como motor turístico, subrayando la colaboración entre la Municipalidad y el Gobierno provincial para asegurar la seguridad y el bienestar de los asistentes durante la festividad.
Se anticipa que en las siguientes semanas se anunciarán más detalles sobre la cartelera artística y las medidas de seguridad que se implementarán. La Chaya representa una excelente oportunidad para reflexionar sobre la identidad y tradiciones de los pobladores de La Rioja.