La Escuela San Francisco garantiza la seguridad tras alertas en redes sociales

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El CEF San Francisco de Asís emitió un comunicado para calmar a la comunidad educativa tras la preocupación generada por información errónea en redes sociales. Este conflicto se originó por una conversación privada en WhatsApp entre alumnos, que fue malinterpretada y difundida ampliamente.

Las autoridades del establecimiento aclararon que, tras las intervenciones pertinentes, no se identificó ninguna situación de riesgo real en el CEF. En su comunicado, resaltaron que la difusión de estos mensajes en grupos de adultos o redes sociales puede causar angustia innecesaria y vulnerar los derechos de los jóvenes.

El equipo directivo aconsejó a las familias sobre el uso responsable de las redes y la importancia de mantener una comunicación directa con la escuela ante cualquier duda. Reafirmaron su compromiso de cuidar a sus alumnos y fomentar un ambiente de convivencia respetuosa, asegurando que permanecen disponibles para orientar a la comunidad educativa.