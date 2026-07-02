La Legislatura de La Rioja se prepara para un simulacro inédito de juicio por jurados

En la Legislatura de la Provincia de La Rioja, se llevará a cabo un simulacro de juicio por jurados los días 1, 2 y 6 de julio a partir de las 17 horas. Esta iniciativa, impulsada por la jueza Ana Karina Becerra, tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la participación ciudadana en el sistema judicial.
La actividad busca que los ciudadanos comprendan de manera práctica el funcionamiento del juicio por jurados, generando un espacio para el aprendizaje y la reflexión sobre su rol en la justicia. Se espera que los participantes adquieran información sobre los procedimientos que involucran a los jurados, promoviendo así un acceso más transparente y cercano a la justicia.
La jueza Becerra destacó la importancia de que la ciudadanía entienda cómo funciona la justicia y la relevancia de su participación. Este simulacro también ofrecerá un espacio para que los asistentes realicen preguntas y se relacionen directamente con profesionales del ámbito judicial, contribuyendo a desmitificar el sistema y fomentar una cultura de justicia más participativa.