Jueves, 2 de Julio 2026
La Rioja

La Legislatura de La Rioja se prepara para un simulacro inédito de juicio por jurados

Los días 1, 2 y 6 de julio, a partir de las 17 horas, se realizará un simulacro de juicio por jurados en la Legislatura de La Rioja, promoviendo la participación ciudadana y el entendimiento del sistema judicial. Esta iniciativa busca educar y acercar a la comunidad a un modelo de justicia más accesible y transparente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Legislatura de La Rioja se prepara para un simulacro inédito de juicio por jurados
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En la Legislatura de la Provincia de La Rioja, se llevará a cabo un simulacro de juicio por jurados los días 1, 2 y 6 de julio a partir de las 17 horas. Esta iniciativa, impulsada por la jueza Ana Karina Becerra, tiene como objetivo fomentar el conocimiento y la participación ciudadana en el sistema judicial.

La actividad busca que los ciudadanos comprendan de manera práctica el funcionamiento del juicio por jurados, generando un espacio para el aprendizaje y la reflexión sobre su rol en la justicia. Se espera que los participantes adquieran información sobre los procedimientos que involucran a los jurados, promoviendo así un acceso más transparente y cercano a la justicia.

La jueza Becerra destacó la importancia de que la ciudadanía entienda cómo funciona la justicia y la relevancia de su participación. Este simulacro también ofrecerá un espacio para que los asistentes realicen preguntas y se relacionen directamente con profesionales del ámbito judicial, contribuyendo a desmitificar el sistema y fomentar una cultura de justicia más participativa.

Etiquetas: la rioja juicio por jurados participación ciudadana justicia legislatura provincial
TL;DR

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