La muestra "El Valle del Bermejo" de Luis Lobos llega a la Legislatura de La Rioja

La exposición «El Valle del Bermejo» resalta la riqueza cultural y natural de La Rioja, promoviendo el turismo local a través de las obras del fotógrafo Luis Lobos. Madera anunció futuras convocatorias para fortalecer la comunidad artística.

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La vicegobernadora Teresita Madera inauguró la exposición «El Valle del Bermejo» en el Corredor Cultural "Prof. Emilia Basso", resaltando la trayectoria del fotógrafo Luis Lobos. Durante el evento, Madera destacó la importancia patrimonial de las fotografías que representan el oeste riojano.

La muestra, parte de las actividades de la Función Legislativa, ofrece un recorrido visual por los paisajes y formaciones geológicas de los departamentos General Felipe Varela, General Lamadrid y Vinchina. Madera subrayó la conexión de Lobos con la Casa de las Leyes, enfatizando el arte como reflejo de la identidad de la región.

Lobos, por su parte, expresó que la exposición busca incentivar el turismo en la zona, señalando que el Valle del Bermejo debería ser un destino principal. Mencionó las maravillas que se pueden encontrar en un recorrido de 60 a 70 kilómetros, invitando a la comunidad a valorar y promover el patrimonio cultural y natural de la región.

Además, Madera anunció la convocatoria a expositores para la próxima "Semana de las Artes", reafirmando el compromiso de la Cámara con la comunidad artística y la promoción de los paisajes riojanos en los despachos legislativos.