La Rioja avanza con el pago de Chachos: beneficios para Capital y localidades

Este viernes 16 de octubre, el Gobierno de La Rioja continuará con el pago de Chachos en la Capital y localidades como Famatina y Ulapes. Los beneficiarios con documentos que terminan en 8 y 9 podrán cobrar en horarios específicos. Se aconseja llevar el DNI y respetar los horarios establecidos.

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Este viernes 16 de octubre, el Gobierno de La Rioja llevará a cabo el cronograma de pago de Chachos en la ciudad Capital y en varias localidades del interior. En la Capital, podrán cobrar aquellas personas cuyos documentos terminen en 8 y 9, con horarios de atención de 16 a 21 horas en puntos estratégicos como CEPAR Norte y la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP).

El operativo se extenderá a localidades como Ulapes, Desiderio Tello, Milagro, Catuna, Pituil, Campana, Angulos y Famatina. En cada localidad, se establecerán horarios específicos: en Ulapes se pagará en el CIC Municipal de 9 a 12 horas; en Desiderio Tello, en la Delegación Municipal de 10 a 12 horas; y en Milagro, en la Municipalidad de 14 a 18 horas. Además, se aconseja a los beneficiarios asistir con su DNI y respetar los horarios asignados para un desarrollo ordenado.

Las distintas reparticiones de la Capital realizarán el pago por administración, siguiendo un cronograma interno para veteranos, jubilados no transferidos, exagentes de Vialidad y titulares de pensiones no graciables. Este esfuerzo forma parte de las acciones del gobierno provincial para asegurar el acceso a recursos económicos destinados a diversos sectores.