La Rioja fortalece su capacidad de respuesta ante incendios con nuevos brigadistas

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La capacitación estratégica para la prevención y combate de incendios en La Rioja reunió a más de 55 agentes de diversas instituciones, incluyendo bomberos, brigadistas y personal militar. Este curso se llevó a cabo del 15 al 19 de abril en las instalaciones del Regimiento de Infantería N° 15 y fue organizado por el Instituto de Servicios Ambientales en colaboración con la Jefatura de Gabinete de Ministros.

El Cursos Federal de Formación de Combatientes de Incendios Forestales fue dictado por el Servicio Federal de Manejo del Fuego y abordó temas esenciales como el comportamiento del fuego, técnicas de combate y normas de seguridad. Esta iniciativa forma parte de una política de fortalecimiento de capacidades ante emergencias, que busca aumentar el número de profesionales capacitados para actuar en incendios urbanos y forestales.

La capacitación culminó con resultados positivos, consolidando la formación de equipos intervinientes y mejorando sus habilidades para enfrentar situaciones de emergencia. Esta es la segunda edición de este programa en la provincia, que comenzó en 2023, y representa un avance significativo en la preparación ante incidentes de este tipo.