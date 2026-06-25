La UNLaR implementa cambios significativos en su Estatuto Universitario para mandatos de 4 años

El Consejo Superior de la UNLaR aprobó un nuevo estatuto universitario con 122 votos, que extiende los mandatos de gestión a cuatro años, buscando mayor estabilidad. Esta reforma fomenta la participación de toda la comunidad académica en decisiones clave.

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El nuevo estatuto universitario de la Universidad Nacional de La Rioja fue aprobado por el Consejo Superior con 122 votos a favor, tras un exhaustivo proceso de revisión. Este cambio busca modernizar la normativa y mejorar la organización de la institución, según explicó el secretario de Asuntos Académicos, Andrés Vera.

La reforma incluye 11 títulos que se discutieron y aprobaron de manera individual, promoviendo la participación de diferentes estamentos del gobierno universitario. Uno de los cambios más significativos es la extensión de los mandatos para el rector y los decanos, que pasan de tres a cuatro años, con el objetivo de proporcionar mayor estabilidad en la gestión académica.

Vera también abordó las críticas de la agrupación Gesto UNLaR, que cuestionó el tiempo destinado para el tratamiento del nuevo estatuto. El funcionario defendió el proceso, resaltando que la comisión que redactó el proyecto incluía a representantes de todos los sectores y que la documentación estuvo accesible desde el inicio para permitir aportes.

Con estas modificaciones, se espera un aumento en la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, fortaleciendo así la estructura de la universidad.