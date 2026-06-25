Jueves, 25 de Junio 2026
La Rioja

La UNLaR implementa cambios significativos en su Estatuto Universitario para mandatos de 4 años

El Consejo Superior de la UNLaR aprobó un nuevo estatuto universitario con 122 votos, que extiende los mandatos de gestión a cuatro años, buscando mayor estabilidad. Esta reforma fomenta la participación de toda la comunidad académica en decisiones clave.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 7 h 2 min de lectura
La UNLaR implementa cambios significativos en su Estatuto Universitario para mandatos de 4 años
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El nuevo estatuto universitario de la Universidad Nacional de La Rioja fue aprobado por el Consejo Superior con 122 votos a favor, tras un exhaustivo proceso de revisión. Este cambio busca modernizar la normativa y mejorar la organización de la institución, según explicó el secretario de Asuntos Académicos, Andrés Vera.

La reforma incluye 11 títulos que se discutieron y aprobaron de manera individual, promoviendo la participación de diferentes estamentos del gobierno universitario. Uno de los cambios más significativos es la extensión de los mandatos para el rector y los decanos, que pasan de tres a cuatro años, con el objetivo de proporcionar mayor estabilidad en la gestión académica.

Vera también abordó las críticas de la agrupación Gesto UNLaR, que cuestionó el tiempo destinado para el tratamiento del nuevo estatuto. El funcionario defendió el proceso, resaltando que la comisión que redactó el proyecto incluía a representantes de todos los sectores y que la documentación estuvo accesible desde el inicio para permitir aportes.

Con estas modificaciones, se espera un aumento en la participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones, fortaleciendo así la estructura de la universidad.

Etiquetas: la rioja unlar estatuto universitario reforma académica gobierno universitario educación superior
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4530 articles →

Artículos relacionados

Mejoras en las veredas: el Colegio de Arquitectos presenta su propuesta para la ciudad.

Estudiantes de Chilecito cuentan con un nuevo laboratorio informático para su formación técnica

Estudiantes de Famatina rinden homenaje a la Bandera en emotiva ceremonia

Cae una rama sobre un auto en el centro de La Rioja, afortunadamente sin heridos

Contribuyentes de La Rioja tienen nueva opción para abonar impuestos en cuotas.

La planificación territorial de la UNLaR incluye mejoras para 18 departamentos de La Rioja

La Rifa Mi Promo 2026 comienza su recorrido por localidades de La Rioja este viernes

La jueza Nadia Luján plantea dudas sobre denuncias viales en La Rioja

Aumento en el horario de ingreso de agentes para facilitar la educación de sus hijos
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar