Lunes, 13 de Abril 2026
Leonardo Brito celebra su graduación en Chepes con una bicicleta como reconocimiento a su esfuerzo
La Rioja

Leonardo Brito celebra su graduación en Chepes con una bicicleta como reconocimiento a su esfuerzo

Leonardo Brito, graduado del instituto Esmeralda Fares de Aguilar en Chepes, recorrió 16 km diarios desde Pampa Chica. Su dedicación fue recompensada con una bicicleta en su ceremonia de graduación, un símbolo de esfuerzo y comunidad.

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Leonardo Brito, un joven proveniente de Pampa Chica, ha sido elogiado por su dedicación y esfuerzo al recorrer 16 kilómetros diarios para asistir al instituto de formación docente Esmeralda Fares de Aguilar en Chepes. Su historia ha resonado en la comunidad educativa, destacando su compromiso inquebrantable a pesar de las adversidades, como las condiciones climáticas del invierno riojano.

Durante su graduación, sus compañeros y docentes decidieron homenajearlo de manera emotiva, entregándole una bicicleta nueva. Este gesto simbolizaba no solo un medio de transporte, sino el reconocimiento a su esfuerzo diario y la constancia que demostró al no faltar a clases ni a actividades institucionales. La profesora Alicia, quien lo tuvo como alumno, resaltó su dedicación, afirmando que nunca faltó a ninguna actividad programada.

El acto de entrega de la bicicleta fue registrado en un video que se volvió viral en TikTok, capturando el momento en que Leonardo recibe su diploma y la carta escrita por sus compañeros. Este reconocimiento resalta el valor del esfuerzo en entornos educativos rurales, donde la perseverancia y el compromiso son esenciales para superar las dificultades.

Etiquetas: chepes pampa chica graduación educación perseverancia comunidad educativa
TL;DR

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