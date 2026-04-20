Mesa interministerial en La Rioja para abordar amenazas en escuelas y garantizar seguridad educativa

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Ante la creciente preocupación por las amenazas anónimas en escuelas de todo el país, el Gobierno Provincial ha convocado a una mesa interministerial para el lunes 20 de abril. Esta reunión incluye a las áreas de Educación, Seguridad, Salud, Desarrollo Social y Justicia, reconociendo que el problema requiere un enfoque integral que trasciende lo pedagógico.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó que muchas de estas situaciones se consideran "amenaza y riesgo de muerte", lo que permite la intervención de la Justicia y fuerzas federales. En otras provincias, ya se han registrado imputaciones a menores por incidentes similares, lo que resalta la gravedad del fenómeno.

Las autoridades han enfatizado la corresponsabilidad de las familias en el control del uso de redes sociales, donde se originan y viralizan muchas de estas amenazas. Este encuentro busca no solo establecer protocolos de acción ante futuros incidentes, sino también fomentar una cultura de prevención y responsabilidad compartida entre la comunidad educativa.