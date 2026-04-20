Lunes, 20 de Abril 2026
Mesa interministerial en La Rioja para abordar amenazas en escuelas y garantizar seguridad educativa
La Rioja

Mesa interministerial en La Rioja para abordar amenazas en escuelas y garantizar seguridad educativa

El Gobierno Provincial convocó a una mesa interministerial para abordar las amenazas anónimas en escuelas, destacando la gravedad del fenómeno y la necesidad de un enfoque integral. Se espera establecer protocolos de acción y fomentar la corresponsabilidad familiar en la seguridad de los estudiantes.

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Ante la creciente preocupación por las amenazas anónimas en escuelas de todo el país, el Gobierno Provincial ha convocado a una mesa interministerial para el lunes 20 de abril. Esta reunión incluye a las áreas de Educación, Seguridad, Salud, Desarrollo Social y Justicia, reconociendo que el problema requiere un enfoque integral que trasciende lo pedagógico.

El ministro de Educación, Ariel Martínez, destacó que muchas de estas situaciones se consideran "amenaza y riesgo de muerte", lo que permite la intervención de la Justicia y fuerzas federales. En otras provincias, ya se han registrado imputaciones a menores por incidentes similares, lo que resalta la gravedad del fenómeno.

Las autoridades han enfatizado la corresponsabilidad de las familias en el control del uso de redes sociales, donde se originan y viralizan muchas de estas amenazas. Este encuentro busca no solo establecer protocolos de acción ante futuros incidentes, sino también fomentar una cultura de prevención y responsabilidad compartida entre la comunidad educativa.

Etiquetas: argentina gobierno provincial amenazas educación seguridad salud mental
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