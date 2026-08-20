Jueves, 20 de Agosto 2026
La Rioja

Nuevo programa busca potenciar la participación ciudadana en los concejos deliberantes de La Rioja

más de 100 concejales y asesores participaron en el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento de los Concejos Deliberantes, que incluye capacitación virtual en tres ejes fundamentales. La iniciativa, impulsada por la vicegobernadora, busca mejorar la calidad legislativa y promover el intercambio de experiencias.

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Nuevo programa busca potenciar la participación ciudadana en los concejos deliberantes de La Rioja
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Más de 100 personas se conectaron al lanzamiento de la edición 2026 del Programa de Fortalecimiento de los Concejos Deliberantes, realizado en el Salón de la Mujer de la Legislatura. Esta iniciativa, impulsada por la Función Legislativa de la Provincia y la Secretaría de Gestión Departamental, tiene como objetivo mejorar la calidad legislativa y el fortalecimiento institucional a través de capacitaciones y asistencia técnica.

El programa se dirige a concejales, asesores y agentes de los Concejos Deliberantes de diversos departamentos. Se contempla una estructura en tres ejes de formación: Atención al Ciudadano, Protocolo Legislativo, y Organización del Digesto Jurídico Municipal. Se llevarán a cabo seis encuentros virtuales en formato de taller, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes.

Durante el evento, el presidente de la Comisión de Educación, Luis Rojo, destacó el interés de la vicegobernadora Teresita Madera en acercar estas capacitaciones al interior de la provincia, resaltando las ventajas de la virtualidad para garantizar la participación. También estuvo presente la secretaria de Gestión Departamental, Sylvia Gaitán, quien subrayó el trabajo conjunto con los Concejos Deliberantes, acompañado por Miriam Portugal en cada territorio.

Etiquetas: la rioja concejos deliberantes fortalecimiento institucional capacitación gobierno provincial educación
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