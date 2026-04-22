Miércoles, 22 de Abril 2026
Nuevos magistrados asumen en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y Chilecito
La Rioja

Nuevos magistrados asumen en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y Chilecito

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja tomó juramento a nuevos magistrados, incluyendo a la Dra. María Florencia Cáceres y el Dr. Jorge Elías Jalil. La ceremonia, presidida por el Dr. Claudio Saúl, subrayó la importancia de la transparencia en la selección judicial y el compromiso con la Constitución.

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Una ceremonia significativa tuvo lugar en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, donde se tomó juramento a nuevos magistrados y funcionarios para diversos órganos judiciales. El evento fue presidido por el Dr. Claudio Saúl, quien estuvo acompañado por los vocales jueces Claudio Ana, Gabriela Asís, Karina Becerra y Luis Brizuela.

Entre los nuevos funcionarios, la Dra. María Florencia Cáceres asumió como jueza del Juzgado de Trabajo y Conciliación N° 4 en la ciudad Capital. El Dr. Jorge Elías Jalil juró como juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 en Chilecito, mientras que la Dra. María Eugenia Valencio se convirtió en jueza de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la Tercera Circunscripción Judicial, ubicada en Chamical.

El Dr. Mauricio Miguel Pérez Mota también fue designado como juez transitorio de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción. Durante su discurso, el presidente del TSJ subrayó la importancia de la transparencia y la idoneidad en el proceso de selección de magistrados, instando a los nuevos funcionarios a actuar con responsabilidad y respeto a la Constitución.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia magistrados ceremonia política provincial justicia
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