Miércoles, 22 de Abril 2026
Paralización del transporte minero en Villa Unión: el intendente busca soluciones urgentes
La Rioja

Paralización del transporte minero en Villa Unión: el intendente busca soluciones urgentes

La comunidad de Guandacol enfrenta una crisis tras el retiro del transporte del proyecto minero Vicuña, afectando el sustento de familias locales. El intendente de Villa Unión, Hugo Páez, instó a la comunicación oficial para aclarar la situación y evitar desinformación.

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La localidad de Guandacol enfrenta una situación crítica tras el retiro del transporte logístico del proyecto minero Vicuña en la Ruta 506. Ante la falta de claridad, vecinos, comerciantes y trabajadores de servicios se reunieron anoche en la Plaza San Martín para expresar su preocupación por las repercusiones económicas de esta decisión. El Intendente de Villa Unión, Hugo Páez, estuvo presente y admitió la gravedad del panorama, que incluye el temor a un cese definitivo de actividades en la zona.

Páez enfatizó la necesidad de establecer canales de comunicación oficiales para evitar que la desinformación agrave el malestar social. En diálogo con MEDIOS RIOJA, subrayó que la falta de camiones afecta directamente a las familias que dependen de la actividad comercial vinculada a la mina. También solicitó la presencia de autoridades provinciales, como el Secretario de Minería, Federico Bazán, para que brinden detalles sobre la situación actual.

El intendente también se refirió a las gestiones que está realizando ante el Gobierno Provincial y a la necesidad de buscar una conciliación en el frente judicial que afecta la logística. Aunque se consideró llevar el reclamo ante la justicia, su prioridad es asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes, siempre con un enfoque en la urgencia económica de la comunidad.

Etiquetas: guandacol villa unión minería economía protesta gobierno provincial
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