Protocolo provincial para combatir la violencia escolar en La Rioja implementado ahora.

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El Gobierno de La Rioja está desarrollando un Protocolo de Actuación Interinstitucional con el objetivo de prevenir y abordar la violencia escolar. Esta iniciativa busca fortalecer la respuesta del Estado ante situaciones complejas en las instituciones educativas, asegurando una intervención rápida y coordinada.

El protocolo se basa en leyes vigentes y articulará el trabajo de diversos ministerios, como los de Educación, Seguridad, Salud y Desarrollo Social, así como el Poder Judicial. Además, se contará con la colaboración del Poder Legislativo para crear un marco normativo adecuado. Este documento definirá las responsabilidades de cada organismo ante amenazas en las escuelas, abarcando intervenciones y posibles sanciones.

Las autoridades enfatizaron la importancia de evitar la difusión de información no verificada que pueda causar alarma social. En una reciente mesa de trabajo, participaron los ministros de Educación, Seguridad y Salud, junto con representantes del Tribunal Superior de Justicia. Este esfuerzo se enmarca en el compromiso del Gobierno provincial de garantizar entornos escolares seguros y promover el bienestar de los estudiantes.