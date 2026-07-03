Simulacro en La Rioja busca modernizar el sistema judicial con Juicio por Jurados

La Función Legislativa de La Rioja realizó un simulacro de Juicio por Jurados para sensibilizar sobre el nuevo Código Procesal Penal. La actividad incluye tres jornadas, comenzando el 1 de julio, y busca fortalecer la justicia penal a través de la participación ciudadana. La implementación del sistema acusatorio promete mayor transparencia y confianza en el sistema judicial local.

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La **Función Legislativa** de La Rioja realizó un simulacro de **Juicio por Jurados** con el fin de fomentar la formación y sensibilización sobre el nuevo **Código Procesal Penal** y la **Ley de Juicio por Jurados**. Este evento busca involucrar a operadores del sistema judicial, profesionales y estudiantes para familiarizarlos con el modelo de justicia penal basado en la oralidad, la publicidad y la participación ciudadana.

El simulacro se llevó a cabo en tres jornadas. La primera, que tuvo lugar el 1 de julio, incluyó el acto de apertura y el sorteo de ciudadanos para formar parte del jurado. La segunda jornada se desarrollará el 2 de julio a las 17 horas, con la selección de jurados, mientras que el juicio completo se recreará el 6 de julio, abarcando alegatos y veredicto.

Durante la inauguración, el vicepresidente primero de la Legislatura, **Claudio Ruiz**, resaltó la relevancia de esta iniciativa, enfatizando que es fundamental para conocer el sistema judicial y reflexionar sobre su transformación. Ruiz también agradeció a los participantes por su compromiso en fortalecer una justicia más accesible.

La **Dra. Karina Becerra** declaró que el simulacro representa una oportunidad para imaginar una justicia más eficiente y humana, donde las decisiones se centren en las personas. Aseguró que estos cambios son esenciales para avanzar hacia un sistema judicial que escuche y responda a las necesidades de la sociedad.