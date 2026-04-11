Sábado, 11 de Abril 2026
Vecinos de La Rioja esperan mejoras en calles tras anuncio de bacheo por lluvias
La Rioja

Vecinos de La Rioja esperan mejoras en calles tras anuncio de bacheo por lluvias

han causado estragos en las calles de La Rioja, también han motivado un plan de bacheo mayor que comenzará en mayo, buscando mejorar la transitabilidad y la seguridad vial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 35 min 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El gobernador Ricardo Quintela describió la situación actual en La Rioja como “tiempos complejos, tiempos difíciles” debido a las complicaciones provocadas por las recientes lluvias. Estas condiciones han deteriorado notablemente el estado de las calles en la capital y otros departamentos, generando inconvenientes para los ciudadanos en su desplazamiento diario.

Para abordar esta crisis de infraestructura, Quintela, junto al intendente Armando Molina, anunció la implementación de un plan de bacheo mayor a partir de mayo. Este programa busca no solo reparar los daños existentes, sino también establecer un mantenimiento preventivo que evite futuros deterioros. Se prevé la utilización de recursos del Gobierno provincial y la colaboración de distintos municipios.

El deterioro de las calles ha llevado a un aumento significativo en la solicitud de reparaciones. Quintela enfatizó la necesidad de respuestas coordinadas del Estado ante esta problemática, subrayando que es crucial actuar con decisión para mitigar los efectos de las inclemencias climáticas en la infraestructura provincial.

La acción conjunta entre el gobierno y los municipios es vital para la eficacia del plan. Molina destacó la importancia de trabajar en colaboración para atender las necesidades de la población y mejorar la calidad de vida en La Rioja.

Etiquetas: la rioja ricardo quintela bacheo infraestructura gobierno provincial lluvias
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2965 articles →

Artículos relacionados

Chepes celebra un avance en derechos: adopción plena para una mujer de 32 años

La Riojana reafirma su compromiso: no habrá cambios en el Consejo de Administración

Malanzán celebra la inauguración de una nueva sala en el Jardín de Infantes N°13
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar