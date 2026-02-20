Accidente de motos en La Rioja capital: un herido grave tras colisión violenta

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas dejó como resultado tres personas heridas que fueron trasladadas de urgencia al hospital Vera Barros en la mañana de este jueves. El siniestro ocurrió frente a las dependencias de Bomberos y Defensa Civil.

Las motos, ambas de tipo 110 cc, chocaron violentamente, lo que requirió la intervención de tres ambulancias y personal del servicio de emergencias 107, Policía y Bomberos. Testigos informaron que uno de los vehículos circulaba por Roque A. Luna hacia el centro, mientras que el otro se incorporaba desde una calle lateral, donde se produjo la colisión.

Los ocupantes quedaron tendidos sobre el asfalto y fueron estabilizados antes de ser trasladados. Uno de los heridos, un joven de 31 años, sufrió golpes severos, incluyendo un traumatismo craneoencefálico grave, y fue llevado a la Unidad de Terapia Intensiva. El director del hospital, Gabriel Goitea, indicó que las horas son cruciales para su recuperación, mientras que el estado de los otros dos involucrados se reporta como menos grave.

Peritos de la Policía trabajan en el lugar para esclarecer las causas del accidente, y el tránsito se mantuvo parcialmente interrumpido durante varios minutos. Se espera un parte médico actualizado sobre la salud de los heridos.